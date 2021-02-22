Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2021
 
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Глава миграционной службы и его жена, известная как девушка с собачкой из Уханя, после свадьбы сделали парные тату

По словам украинского фотографа Анастасии Зинченко, которая стала известна после того, как год назад во время эвакуации украинцев из Уханя во время пандемии коронавируса отказалась покидать город без своей собаки, они с мужем, главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком нанесли на руки в виде татуировок даты их знакомства и встречи.

Зинченко и Соколюк расписались спустя год после телефонного знакомства
Зинченко и Соколюк расписались спустя год после телефонного знакомства
Фото: nastyazinchenko_ / Instagram

Фотограф Анастасия Зинченко 21 февраля разместила в Instagram совместное фото с мужем, главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком, на котором они запечатлены с одинаковыми тату на правом предплечье рук. 

Жена Соколюка также показала снимки, на которых снят процесс нанесения изображения.

Пара сделала тату в виде двух дат – 20 февраля и 25 апреля, написанных римскими цифрами. В комментариях к посту жена Соколюка отметила, что первая дата означает день их знакомства, которое состоялось по телефону, а вторая – день встречи.

"Еще осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись", – подписала она публикацию.

В феврале 2020 года Зинченко, находясь в Ухане, где произошла вспышка коронавируса, отказалась покидать страну без своей собаки, так как для его эвакуации понадобились специальные документы.

Вскоре ситуацию пообещал взять под контроль президент Украины Владимир Зеленский. О своем возвращении в Украину вместе с питомцем Зинченко сообщила 1 мая.

Осенью 2020 года Соколюк заявил, что между ним и Зинченко завязались личные отношения, когда он помогал ей решить вопрос с эвакуацией животного в Украину.

20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко зарегистрировали брак. После регистрации отношений Зинченко на своей странице в Instagram сменила фамилию, став Анастасией Соколюк.

Теги: свадьба, семья, Максим Соколюк, татуировка, Ухань, Анастасия Зинченко
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