Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка

Ингредиенты:
Внимание. Для приготовления глинтвейна хорошо подходят красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина: мерло, каберне, кагор, киндзмараули, хванчкара. Если вы делаете глинтвейн на белом вине, добавьте больше сахара
Приготовление:
1. Смешиваем в кастрюле специи и добавляем воду. Доводим до кипения, снимаем с огня и настаиваем 10 минут.
3. Процеживаем отвар через сито или марлю, выливаем его в кастрюлю, добавляем вино и сахар. Нагреваем смесь на медленном огне, не доводя до кипения.
4. Снимаем напиток с огня при появлении пара и первых пузырьков. Накрываем крышкой и оставляем на 5–10 минут.
5. Глинтвейн подаем горячим в высоких керамических чашках или бокалах с толстым стеклом. В напиток можно положить дольку лимона.