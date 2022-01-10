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10 января, 2022
 
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Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка

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Глинтвейн горячий алкогольный напиток из нагретого вина с сахаром или медом и специями
Глинтвейн – горячий алкогольный напиток из нагретого вина с сахаром или медом и специями
Фото: depositphotos.com

Авторы украинского кулинарного портала "Смачно" предложили своим читателям классический рецепт одного из самых популярных горячих алкогольных напитков – глинтвейна.

Ингредиенты:

  • вино – 750 мл;
  • вода – 100 мл;
  • сахар (или мед) – 1 ст. л.;
  • мускатный орех – 1 щепотка;
  • имбирь – 1 ч. л.;
  • корица – 1 палочка;
  • гвоздика – пять бутонов;
  • лимон – по вкусу.

Внимание. Для приготовления глинтвейна хорошо подходят красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина: мерло, каберне, кагор, киндзмараули, хванчкара. Если вы делаете глинтвейн на белом вине, добавьте больше сахара

Приготовление:

1. Смешиваем в кастрюле специи и добавляем воду. Доводим до кипения, снимаем с огня и настаиваем 10 минут.

3. Процеживаем отвар через сито или марлю, выливаем его в кастрюлю, добавляем вино и сахар. Нагреваем смесь на медленном огне, не доводя до кипения.

4. Снимаем напиток с огня при появлении пара и первых пузырьков. Накрываем крышкой и оставляем на 5–10 минут.

5. Глинтвейн подаем горячим в высоких керамических чашках или бокалах с толстым стеклом. В напиток можно положить дольку лимона.

Теги: алкоголь, вода, вино, сахар, имбирь, глинтвейн, кулинария, рецепт, рецепты
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