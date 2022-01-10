Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка

Глинтвейн – горячий алкогольный напиток из нагретого вина с сахаром или медом и специями Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

вино – 750 мл;

вода – 100 мл;

сахар (или мед) – 1 ст. л.;

мускатный орех – 1 щепотка;

имбирь – 1 ч. л.;

корица – 1 палочка;

гвоздика – пять бутонов;

лимон – по вкусу.

Внимание. Для приготовления глинтвейна хорошо подходят красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина: мерло, каберне, кагор, киндзмараули, хванчкара. Если вы делаете глинтвейн на белом вине, добавьте больше сахара

Приготовление:

1. Смешиваем в кастрюле специи и добавляем воду. Доводим до кипения, снимаем с огня и настаиваем 10 минут.

3. Процеживаем отвар через сито или марлю, выливаем его в кастрюлю, добавляем вино и сахар. Нагреваем смесь на медленном огне, не доводя до кипения.

4. Снимаем напиток с огня при появлении пара и первых пузырьков. Накрываем крышкой и оставляем на 5–10 минут.

5. Глинтвейн подаем горячим в высоких керамических чашках или бокалах с толстым стеклом. В напиток можно положить дольку лимона.