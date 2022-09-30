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30 сентября, 2022
 
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Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского

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Горбунов: Всегда в комментариях будет недовольство
Горбунов: Всегда в комментариях будет недовольство
Скриншот: РОЗМОВА / YouTube

Украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов в интервью, которое 28 сентября вышло на YouTube-канале "Розмова", заявил, что хейт в его сторону в сети исходит от пользователей, которые ничего не делают – "диванных экспертов".

Горбунов отметил, что не обращает внимания на хейт в свой адрес после получение от президента Украины Владимира Зеленского ордена "За заслуги" ІІ степени, который получил за волонтерскую деятельность и благотворительные концерты в метро во время войны.

"Всегда в комментариях будет недовольство. Думаете, [воюющему на передовой фронтмену группы "Бумбокс" Андрею] Хлывнюку не пишут: "Что ты там сидишь на фронте? Иди песни пиши", а тем, кто пишет песни, говорят: "Что ты сидишь, пишешь песни? Иди на фронт"? В этом человеческая суть. Люди всегда делились на активных, пассивных и на диванную сотню. Пишет, как правило, диванная сотня. Это те люди, которые реально ничего не делают", – заявил он.

Контекст:

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. Он является бессменным ведущим шоу "Танцы со звездами", начиная с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году.

Хлывнюк после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас служит рядовым в подразделении "София" батальона ТОР патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

Теги: Украина, война, Бумбокс, волонтер, волонтеры, актер, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, Юрий Горбунов, шоу, телеведущий, хейт, ведущий
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