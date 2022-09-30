Горбунов привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком, комментируя получение награды от Зеленского

Горбунов отметил, что не обращает внимания на хейт в свой адрес после получение от президента Украины Владимира Зеленского ордена "За заслуги" ІІ степени, который получил за волонтерскую деятельность и благотворительные концерты в метро во время войны.

"Всегда в комментариях будет недовольство. Думаете, [воюющему на передовой фронтмену группы "Бумбокс" Андрею] Хлывнюку не пишут: "Что ты там сидишь на фронте? Иди песни пиши", а тем, кто пишет песни, говорят: "Что ты сидишь, пишешь песни? Иди на фронт"? В этом человеческая суть. Люди всегда делились на активных, пассивных и на диванную сотню. Пишет, как правило, диванная сотня. Это те люди, которые реально ничего не делают", – заявил он.