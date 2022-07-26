"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму

"Путешествуйте на Тавриду!" – написала она.

Певица указала локацию – город Судак, бухта Капсель.

Пост она сопроводила постером с собственным снимком и подписью: "Я еду. А ты?"

Подписчиков возмутил такой пост.

"Горе. Так опозориться на старости лет... Беда. Предатель – хуже врага", – прокомментировала Наталия Жемчужная.

"Крым был и есть Украина!" – написала Lora Stukalova.

"Отвратительная лживая предательница своей страны", – заявила Оксана Швидка.

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