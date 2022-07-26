"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму

"Путешествуйте на Тавриду!" – написала она.
Певица указала локацию – город Судак, бухта Капсель.
Пост она сопроводила постером с собственным снимком и подписью: "Я еду. А ты?"
Подписчиков возмутил такой пост.
"Горе. Так опозориться на старости лет... Беда. Предатель – хуже врага", – прокомментировала Наталия Жемчужная.
"Крым был и есть Украина!" – написала Lora Stukalova.
"Отвратительная лживая предательница своей страны", – заявила Оксана Швидка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России и сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.
Лолита в июле 2022 года сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине.