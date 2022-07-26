Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2022
 
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"Горе. Так опозориться на старости лет". В сети обсуждают новый пост Лолиты о фестивале в аннексированном Крыму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лолита демонстративно признала аннексию РФ украинского Крыма
Лолита демонстративно признала аннексию РФ украинского Крыма
Фото: Лолита Милявская / Facebook

58-летняя российская певица Лолита, замалчивающая войну РФ против Украины, на своей странице в Facebook 24 июля опубликовала анонс российского фестиваля "Таврида.АРТ", который будет проходить в августе в аннексированном у Украины Крыму.

"Путешествуйте на Тавриду!" – написала она.

Певица указала локацию – город Судак, бухта Капсель.

Пост она сопроводила постером с собственным снимком и подписью: "Я еду. А ты?"

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/posts/pfbid0SjZVYjNPHjhLxy6WCq4rpSVMGh64iXmdv7PrZ2zuPZDpFsgr8E3KkioHB8DBVgDUl

Подписчиков возмутил такой пост.

"Горе. Так опозориться на старости лет... Беда. Предатель – хуже врага", – прокомментировала Наталия Жемчужная.

"Крым был и есть Украина!" – написала Lora Stukalova.

"Отвратительная лживая предательница своей страны", – заявила Оксана Швидка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. 

Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России и сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.

Лолита в июле 2022 года сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине.

Теги: Россия, Украина, Лолита Милявская, война, антисемитизм, аннексия, война России против Украины, певица, Лолита
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