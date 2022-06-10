"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ

Лолита показала мастера, который сотрудничал с брендом на протяжении 15 лет.
"Wella ушла, но остались мастера, которые не дадут нам быть неухоженными и не модными! Краски придут другие! Справимся!" – написала Лолита.
В ролике певица назвала представителей бренда Wella "говнюками".
Подписчики обсудили пост и стрижку Лолиты.
"Давно хотела отписаться. Видимо, пора. Тетке краски не хватает, а людям, сидящим в убежищах, – хлеба и воды", – прокомментировала подписчица Эрна Гармаш.
"Страшнее и страшнее, кошмарнее и кошмарнее! Вот что значит вовремя не остановиться во всех смыслах!" – заявила Alla Mamulia.
"Я упала с сеновала – тормозила головой. Хуже, чем это, я еще не видела. Руки, видно, не из того места росли. Тоже мне, Лолита, нашла кого хвалить", – написала Галина Граф.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Многие западные компании решили прекратить или приостановить работу в РФ из-за войны. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинула почти 1000 компаний.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.