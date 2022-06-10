"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ

Лолита показала мастера, который сотрудничал с брендом на протяжении 15 лет.

"Wella ушла, но остались мастера, которые не дадут нам быть неухоженными и не модными! Краски придут другие! Справимся!" – написала Лолита.

В ролике певица назвала представителей бренда Wella "говнюками".

Подписчики обсудили пост и стрижку Лолиты.

"Давно хотела отписаться. Видимо, пора. Тетке краски не хватает, а людям, сидящим в убежищах, – хлеба и воды", – прокомментировала подписчица Эрна Гармаш.

"Страшнее и страшнее, кошмарнее и кошмарнее! Вот что значит вовремя не остановиться во всех смыслах!" – заявила Alla Mamulia.

"Я упала с сеновала – тормозила головой. Хуже, чем это, я еще не видела. Руки, видно, не из того места росли. Тоже мне, Лолита, нашла кого хвалить", – написала Галина Граф.

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