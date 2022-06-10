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10 июня, 2022
 
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"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ

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Лолита публично оскорбила известный бренд
Лолита публично оскорбила известный бренд
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита, замалчивающая войну РФ против Украины, на своей странице в Facebook 9 июня показала новую стрижку и рассказала об уходе немецкого бренда косметики для волос Wella с российского рынка.

Лолита показала мастера, который сотрудничал с брендом на протяжении 15 лет.

"Wella ушла, но остались мастера, которые не дадут нам быть неухоженными и не модными! Краски придут другие! Справимся!" – написала Лолита.

В ролике певица назвала представителей бренда Wella "говнюками".

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/765222707768040/

Подписчики обсудили пост и стрижку Лолиты.

"Давно хотела отписаться. Видимо, пора. Тетке краски не хватает, а людям, сидящим в убежищах, – хлеба и воды", – прокомментировала подписчица Эрна Гармаш.

"Страшнее и страшнее, кошмарнее и кошмарнее! Вот что значит вовремя не остановиться во всех смыслах!" – заявила Alla Mamulia.

"Я упала с сеновала – тормозила головой. Хуже, чем это, я еще не видела. Руки, видно, не из того места росли. Тоже мне, Лолита, нашла кого хвалить", – написала Галина Граф.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Многие западные компании решили прекратить или приостановить работу в РФ из-за войны. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинула почти 1000 компаний.

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

Теги: Россия, Украина, Лолита Милявская, война, Москва, цены, война России против Украины, Лолита, стрижка, косметика
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