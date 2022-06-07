"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом

"Слушайте, это действительно работа в месте из будущего! Сколько умной молодежи! С какими светлыми лицами они занимаются любимым делом! Если бы Бог подарил мозги, то я бы хотела работать во "ВКонтакте". Уходить не хотелось!" – заявила она.

Певица продолжает игнорировать войну России против Украины.

"Думал, что у Лолиты больше человечности. Теперь уверен, что жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой", – прокомментировал подписчик Евгений Фаевцов.

"Вот надо иметь душонку. Украина кровью заливается, а ей пофиг", – написала Ivanna Kuzmin.

Война России против Украины. Главное (обновляется)