"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом

"Слушайте, это действительно работа в месте из будущего! Сколько умной молодежи! С какими светлыми лицами они занимаются любимым делом! Если бы Бог подарил мозги, то я бы хотела работать во "ВКонтакте". Уходить не хотелось!" – заявила она.
Певица продолжает игнорировать войну России против Украины.
"Думал, что у Лолиты больше человечности. Теперь уверен, что жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой", – прокомментировал подписчик Евгений Фаевцов.
"Вот надо иметь душонку. Украина кровью заливается, а ей пофиг", – написала Ivanna Kuzmin.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.
Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее ребенка.
В 2018 году Лолита рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.