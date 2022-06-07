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07 июня, 2022
 
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"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом

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Лолита продолжает игнорировать войну России против Украины
Лолита продолжает игнорировать войну России против Украины
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита на своей странице в Facebook 7 июня опубликовала ролик, снятый в офисе запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

"Слушайте, это действительно работа в месте из будущего! Сколько умной молодежи! С какими светлыми лицами они занимаются любимым делом! Если бы Бог подарил мозги, то я бы хотела работать во "ВКонтакте". Уходить не хотелось!" – заявила она.

Певица продолжает игнорировать войну России против Украины.

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/538219964693206/

"Думал, что у Лолиты больше человечности. Теперь уверен, что жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой", – прокомментировал подписчик Евгений Фаевцов.

"Вот надо иметь душонку. Украина кровью заливается, а ей пофиг", – написала Ivanna Kuzmin.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее ребенка.

В 2018 году Лолита рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.

Теги: Россия, Украина, Лолита Милявская, война, агрессия, соцсети, украинцы, война России против Украины, певица, Лолита, соцсеть
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