"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет

"Маме сегодня 78. Она очень сильная женщина. И этой силой мама поделилась не только со мной, моей сестрой, но и со многими своими учениками за много лет преподавания. Горжусь быть ее сыном. Очень благодарен друзьям нашей семьи, которые были с нами в этот день. Многая лета, мама! Люблю тебя!" – подписал фото 47-летний Яценюк.

Пост бывшего чиновника набрал больше 16 тыс. лайков и свыше 2 тыс. комментариев.