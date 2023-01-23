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23 января, 2023
 
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"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни

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Мика Ньютон с 2011 года живет и работает в США
Мика Ньютон с 2011 года живет и работает в США
Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон 22 января разместила в Instagram видео, которое было снято во время одной из последних фотосессий с ее участием.

Артистка позирует в кадре с вуалью на лице.

"Эта съемка была очень особенной для меня. Готовлюсь к чему-то новому и очень уязвимому в моей жизни",  написала артистка.

Контекст:

Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В 2011 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника

В феврале 2021 года певица признавалась, что их главная с мужем цель – стать родителями. "У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Поэтому мы знаем, что будем родителями. Наша главная мечта – родить своих, биологических. Но если сверху "захотят", чтобы мы подарили кому-то семью и пошли в детский дом, я также к этому открыта", – заявила тогда артистка.

Теги: фотосессия, Мика Ньютон
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