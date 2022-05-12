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12 мая, 2022
 
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"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной

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Мика Ньютон: Я сразу четко заявила свою позицию и написала: "Все, кто поддерживает Россию, Путина, можете от меня отписаться"
Мика Ньютон: Я сразу четко заявила свою позицию и написала: "Все, кто поддерживает Россию, Путина, можете от меня отписаться"
Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США украинская певица и актриса Мика Ньютон 11 мая в интервью сайту "Сегодня" заявила, что была разочарована позицией российской певицы Полины Гагариной, которая выступила в поддержку российской агрессии против Украины.

По словам Мики Ньютон, ранее они с Гагариной были подписаны друг на друга в Instagram и периодически обменивались сообщениями, но после того, как 25 февраля украинская артистка опубликовала пост, в котором осудила нападение РФ на Украину, российская певица от нее отписалась. 

"Я сразу четко заявила свою позицию и написала: "Все, кто поддерживает Россию, [президента РФ Владимира] Путина, можете от меня отписаться". Она отписалась, – рассказала Мика Ньютон. – Мне казалось, она прогрессивная, успешная. Но когда увидела ее на сцене с этой ленточкой, я искренне расстроилась (Гагарина 18 марта участвовала в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном годовщине аннексии Крыма. "ГОРДОН")".

Контекст:

Мика Ньютон (Оксана Гутцайт) родилась в городе Бурштын Ивано-Франковской области в 1986 году. 

В 2011 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США). Она снимается в рекламе и клипах. Мика Ньютон осудила нападение РФ на Украину.

Гагарина публично поддержала войну РФ против Украины 18 марта, приняв участие в провластном концерте на стадионе "Лужники" в Москве, приуроченном годовщине аннексии Крыма. После этого ей был запрещен въезд в Латвию, а с 25 апреля – и в Эстонию.

Теги: Полина Гагарина, война России против Украины, Мика Ньютон
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