  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться

Артистка отметила, что родители покинули Украину по просьбе ее сестры-военнослужащей.

"Моя сестра служит в ВСУ уже 24 года, она майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля позвонила, сказала: "Слушай, забирай. У меня времени нет ни на что. Я буду здесь только переживать, где они, что с ними". И я на следующий день купила билеты и полетела в Польшу", – рассказала артистка.

По словам певицы, в Польше она провела три недели, помогая переселенцам из Украины, а затем вместе с родителями и племянницей вернулась в США.

"Они очень скучают по дому. Очень тяжело, когда тебе уже 60+, когда у тебя есть свой дом, но ты с одной маленькой сумочкой на двоих оказываешься в другой стране, хотя этого не планировал. Еще и английский надо учить. Это большой стресс. Конечно, у нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся домой. Племяннице немного легче –ей 16 лет, она изучает язык, тут и учиться можно. Все, с кем с я говорю, – все хотят домой. Никто не хочет оставаться", – подчеркнула певица.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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