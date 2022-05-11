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11 мая, 2022
 
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Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться

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Мика Ньютон: Все, с кем я говорю, хотят домой
Мика Ньютон: Все, с кем я говорю, хотят домой
Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон 11 мая в эфире канала "1+1" рассказала, что ее родители и племянница после нападения РФ на Украину выехали в Польшу, а сейчас живут вместе с ней.

Артистка отметила, что родители покинули Украину по просьбе ее сестры-военнослужащей. 

"Моя сестра служит в ВСУ уже 24 года, она майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже было некому. Лиля позвонила, сказала: "Слушай, забирай. У меня времени нет ни на что. Я буду здесь только переживать, где они, что с ними". И я на следующий день купила билеты и полетела в Польшу",  рассказала артистка. 

По словам певицы, в Польше она провела три недели, помогая переселенцам из Украины, а затем вместе с родителями и племянницей вернулась в США. 

"Они очень скучают по дому. Очень тяжело, когда тебе уже 60+, когда у тебя есть свой дом, но ты с одной маленькой сумочкой на двоих оказываешься в другой стране, хотя этого не планировал. Еще и английский надо учить. Это большой стресс. Конечно, у нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся домой. Племяннице немного легче ей 16 лет, она изучает язык, тут и учиться можно. Все, с кем с я говорю, – все хотят домой. Никто не хочет оставаться", – подчеркнула певица.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мика Ньютон (Оксана Гутцайт) родилась в городе Бурштын Ивано-Франковской области в 1986 году. 

В 2011 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США). Она снимается в рекламе и клипах. 

Мика Ньютон осудила нападение РФ на Украину.

Теги: США, война России против Украины, певица, Мика Ньютон, родители
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