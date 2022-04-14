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14 апреля, 2022
 
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"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину

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Мика Ньютон: Я уже почти 11 лет как проживаю в Лос-Анджелесе
Мика Ньютон: Я уже почти 11 лет как проживаю в Лос-Анджелесе
Фото: mikanewton / Instagram

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет и работает в США, 13 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что до войны прилетала в Украину раз в год и в будущем планирует сделать это снова.

"Вы планируете возвращаться в Украину?" –  спросили у нее подписчики. 

"Я уже почти 11 лет как проживаю в Лос-Анджелесе. У меня здесь работа и муж. В Украину прилетаю раз в год к родным и друзьям. Поэтому обязательно прилечу снова", –  ответила артистка. 

Скриншот: mikanewton / Instagram
Скриншот: mikanewton / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2011 году Мика Ньютон (Оксана Гутцайт) представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США), чтобы записать англоязычный альбом, который так и не вышел.

После расторжения контракта Мика Ньютон начала заниматься с преподавателем по актерскому мастерству Иваной Чаббак. Сейчас она снимается в рекламе и клипах. 

Мика Ньютон осудила нападение РФ на Украину. 

Теги: США, война России против Украины, певица, Мика Ньютон
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