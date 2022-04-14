"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину

"Вы планируете возвращаться в Украину?" – спросили у нее подписчики.

"Я уже почти 11 лет как проживаю в Лос-Анджелесе. У меня здесь работа и муж. В Украину прилетаю раз в год к родным и друзьям. Поэтому обязательно прилечу снова", – ответила артистка.

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Контекст:

В 2011 году Мика Ньютон (Оксана Гутцайт) представляла Украину на конкурсе "Евровидение", заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США), чтобы записать англоязычный альбом, который так и не вышел.

После расторжения контракта Мика Ньютон начала заниматься с преподавателем по актерскому мастерству Иваной Чаббак. Сейчас она снимается в рекламе и клипах.

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