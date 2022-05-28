"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем

Она посвятила публикацию восьмой годовщине со дня их знакомства.

"С годовщиной, моя любовь! Спасибо, что ты был моей опорой на протяжении восьми лет! Я счастливая девушка", – написала она.

Контекст:

В 2018 году артистка вышла замуж за Сааведру О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее обнаружили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца.

В феврале 2021 года певица призналась, что их главная с мужем цель – стать родителями.