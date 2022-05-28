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28 мая, 2022
 
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"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем

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Мика Ньютон вышла замуж за Сааведру в 2018 году
Мика Ньютон вышла замуж за Сааведру в 2018 году
Фото: mikanewton / Instagram

Проживающая в США украинская певица Мика Ньютон 27 мая в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена во время поцелуя со своим мужем, владельцем американского модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведрой.

Она посвятила публикацию восьмой годовщине со дня их знакомства.

"С годовщиной, моя любовь! Спасибо, что ты был моей опорой на протяжении восьми лет! Я счастливая девушка", – написала она. 

Контекст:

В 2018 году артистка вышла замуж за Сааведру О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее обнаружили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца.

В феврале 2021 года певица призналась, что их главная с мужем цель – стать родителями.

Теги: семья, певица, Мика Ньютон, поцелуй
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