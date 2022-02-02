"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"

"Иванович и Ивановна", – подписал он снимок.

"Гриша, ты нежный", – прокомментировала фото Никитюк.

"Это шоу "Холостячка", – предположили подписчики.

"Ждем новую "Холостячку" с Лесей", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

"Холостячка" – женская версия шоу "Холостяк" на СТБ. По формату шоу за внимание главной героини борются мужчины, одного из которых она должна будет выбрать в финале. Героинями предыдущих двух сезонов были актриса Ксения Мишина и певица Злата Огневич.

В феврале 2021 года Никитюк, комментируя слухи о своем вероятном участии в проекте, заявила, что не собирается этого делать.