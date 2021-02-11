Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"

Украинская телеведущая Леся Никитюк, объясняя, почему не станет принимать участие в шоу "Холостячка", вспомнила знаменитое литературное произведение.

Никитюк: Спасибо. Ребятки, нет, я не пойду в "Холостячку". Нет! Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 10 февраля в Instagram, отвечая в Stories на вопросы поклонников, заявила, что не станет героиней шоу "Холостячка".

"Нет, я не будут принимать участие в шоу "Холостячка". Потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и все видели. Спасибо. Ребятки, нет, я не пойду в "Холостячку". Нет!" – сказала она.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

По формату шоу "Холостячка" за внимание девушки, главной героини шоу, борются мужчины. Премьера проекта на канале СТБ состоялась 23 октября 2020 года. Главной героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.