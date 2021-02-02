"Отец Ким Кардашян служил в секретной воинской части под Хмельницким". Никитюк показала осиную талию

Украинская телеведущая Леся Никитюк сравнила себя с американской моделью Ким Кардашян.

Никитюк: Как думаете, звонить в "Жди меня"? Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 1 февраля разместила в Instagram два снимка. На первом ее талия уменьшена, а бедра увеличены с помощью фоторедактора, на втором – естественная фигура телеведущей.



"Говорят, в далеком 1987 году отец [модели] Ким Кардашян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким... Как думаете, звонить в "Жди меня"?" – написала она.

Локацией Никитюк отметила Дубай (ОАЭ).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк недавно отдыхала на Мальдивах. Последний пост оттуда она размещала 30 января.

"Что там в Киеве, снег?" – спрашивала телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк отдыхала на Мальдивах с 23 января. Тогда она разместила первое фото своего отпуска.

"У меня все", – писала она, отметив локацией Мальдивы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.



В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.



В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".