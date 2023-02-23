Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень

"Ваш парень где пропал?" – спросили у певицы подписчики.

"Ни парня, ни любовника у меня нет", – заявила артистка.

Днем ранее, комментируя личную жизнь, Grosu заявила, что после расставания с бойфрендом не чувствует себя одинокой.

Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

В начале января 2023 года певица, комментируя расставание с россиянином, призналась, что "даже не начинала скучать" по нему, а также отметила, что не намерена удалять из сети их общие фото, так как считает это "детским садом".

В настоящее время певица находится в США.