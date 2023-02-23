Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
Новости

Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Grosu: Ни парня, ни любовника у меня нет
Grosu: Ни парня, ни любовника у меня нет
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 22 февраля в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что в настоящее время у нее нет отношений.

"Ваш парень где пропал?" – спросили у певицы подписчики.

"Ни парня, ни любовника у меня нет", – заявила артистка.

Днем ранее, комментируя личную жизнь, Grosu заявила, что после расставания с бойфрендом не чувствует себя одинокой.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

В начале января 2023 года певица, комментируя расставание с россияниномпризналась, что "даже не начинала скучать" по нему, а также отметила, что не намерена удалять из сети их общие фото, так как считает это "детским садом".

В настоящее время певица находится в США.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, развод, Grosu, Роман Полянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом
Елена ПОСКАННАЯ
"США и ЕС не стремятся уничтожить Россию, наша поддержка Украины не пошатнется". Полный текст выступления Байдена в Варшаве
"США и ЕС не стремятся уничтожить Россию, наша поддержка Украины не пошатнется". Полный текст выступления Байдена в Варшаве
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Галина ГРИШИНА
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
Галина ГРИШИНА
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Галина ГРИШИНА
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
Галина ГРИШИНА
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Галина ГРИШИНА
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 