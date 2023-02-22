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22 февраля, 2023
 
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"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ

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Grosu после расставания с Полянским заявила, что даже не начинала по нему скучать
Grosu после расставания с Полянским заявила, что даже не начинала по нему скучать
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) 22 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, прокомментировала свою личную жизнь после расставания с российским актером Романом Полянским.

"Вы одинокая?" – спросили у певицы фолловеры.

"Я же Близнецы. И так сошлись звезды, что я просто на генном уровне не могу быть одинокой. Ну никак. Нет", – ответила артистка.

Она не стала конкретизировать, с кем строит отношения сейчас.

Скриншот: alina_grosu / Instagram
Скриншот: alina_grosu / Instagram

Контекст:

Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

В начале января 2023 года певица, комментируя расставание с россияниномпризналась, что "даже не начинала скучать" по нему, а также отметила, что не намерена удалять из сети их общие фото, так как считает это "детским садом".

В настоящее время певица находится в США.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алина Гросу, певица, Grosu, расставание, Роман Полянский
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