"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ

"Вы одинокая?" – спросили у певицы фолловеры.
"Я же Близнецы. И так сошлись звезды, что я просто на генном уровне не могу быть одинокой. Ну никак. Нет", – ответила артистка.
Она не стала конкретизировать, с кем строит отношения сейчас.
Grosu и Полянский познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.
В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.
В начале января 2023 года певица, комментируя расставание с россиянином, призналась, что "даже не начинала скучать" по нему, а также отметила, что не намерена удалять из сети их общие фото, так как считает это "детским садом".
В настоящее время певица находится в США.