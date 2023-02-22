"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ

Grosu после расставания с Полянским заявила, что даже не начинала по нему скучать Фото: alina_grosu / Instagram

"Вы одинокая?" – спросили у певицы фолловеры.

"Я же Близнецы. И так сошлись звезды, что я просто на генном уровне не могу быть одинокой. Ну никак. Нет", – ответила артистка.

Она не стала конкретизировать, с кем строит отношения сейчас.

Скриншот: alina_grosu / Instagram

