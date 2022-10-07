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07 октября, 2022
 
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Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео

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Новая песня группы M&aring;neskin называется The Loneliest, что переводится как "Самый одинокий"
Новая песня группы Måneskin называется The Loneliest, что переводится как "Самый одинокий"
Фото: maneskinofficial / Instagram

7 октября победители "Евровидения-2021" итальянская группа Måneskin выпустила новую песню The Loneliest, название которой переводится как "Самый одинокий". В один день с композицией вышел и клип, который музыканты опубликовали на своем Youtube-канале.

Песня получилась лирической и драматичной одновременно. Музыканты выпустили две версии: на английском и итальянском языках.

К премьере участники группы опубликовали тематическую фотосессию, на которой предстали в костюмах от Gucci.

ВИДЕО
Видео: Måneskin Official / YouTube
Контекст:

23 мая 2021 года итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем 65-го конкурса "Евровидение", который проходил в Роттердаме.

21 марта Måneskin заявила, что не будет выступать в РФ после возобновления своего концертного тура, который ранее был отменен из-за пандемии коронавируса. Артисты также осудили нападение РФ на Украину.

В апреле во время концерта в Калифорнии музыканты выступили со словами поддержки украинцам.

Теги: Евровидение, музыка, Италия, шоу-бизнес, Måneskin
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