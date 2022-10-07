  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео

Песня получилась лирической и драматичной одновременно. Музыканты выпустили две версии: на английском и итальянском языках.

К премьере участники группы опубликовали тематическую фотосессию, на которой предстали в костюмах от Gucci.

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Контекст:

23 мая 2021 года итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем 65-го конкурса "Евровидение", который проходил в Роттердаме.

21 марта Måneskin заявила, что не будет выступать в РФ после возобновления своего концертного тура, который ранее был отменен из-за пандемии коронавируса. Артисты также осудили нападение РФ на Украину.

В апреле во время концерта в Калифорнии музыканты выступили со словами поддержки украинцам.