  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20

На это в самом начале интервью обратил внимание Гордон, отметив, что впервые видит Губермана с бородой.
"Я на вас смотрю – и борода у вас на моей памяти впервые. Вы приближаетесь к [российскому писателю] Льву Толстому", – сказал Гордон.
"Я его, по-моему, немножко перерос, я приближаюсь к купцу Калашникову", – пошутил в ответ Губерман.
В середине разговора Гордон вновь вернулся к теме бороды: "Вам 86 лет, вы прекрасно выглядите. Хочу обратить внимание всех на вашу бороду – голова седая вроде бы, а борода темная. То ли вы ее красите, то ли пошел обратный отсчет".
Губерман признался, что отсутствие седины в его бороде – естественное ее состояние.
"Был такой стишок, объясняющий бороду: "Такая мной затеяна игра, что тает моя тайная кручина, когда я глажу бороду с утра, то кажется, что я еще мужчина", – сказал Губерман.
Резюмируя, он посоветовал отрастить бороду и Гордону.
"В общем, борода – это хорошо. И я вам тоже горячо советую. Ну лет через 20, правда. Не торопитесь", – отметил он.
Губерман родился в 1936 году в Харькове. 6 июля ему исполнится 86 лет.
После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.
После института познакомился с Александром Гинзбургом, который издавал один из первых самиздатовских журналов "Синтаксис", начал в нем печататься.
В 1979 году Губермана арестовали по сфальсифицированному делу о покупке краденых икон, его приговорили к пяти годам лишения свободы и сослали в Сибирь. В 1987 году эмигрировал в Израиль.
Получил широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, которые он называет гариками.