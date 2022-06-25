Бульвар Шоубиз
 
26 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20

 
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Губерман: Когда я глажу бороду с утра, то кажется, что я еще мужчина
Губерман: Когда я глажу бороду с утра, то кажется, что я еще мужчина
Фото: Игорь Губерман / Facebook

Российский и израильский поэт Игорь Губерман в интервью с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном обсудил изменение своего имиджа – он отпустил бороду.

На это в самом начале интервью обратил внимание Гордон, отметив, что впервые видит Губермана с бородой. 

"Я на вас смотрю – и борода у вас на моей памяти впервые. Вы приближаетесь к [российскому писателю] Льву Толстому", – сказал Гордон.

"Я его, по-моему, немножко перерос, я приближаюсь к купцу Калашникову", – пошутил в ответ Губерман. 

В середине разговора Гордон вновь вернулся к теме бороды: "Вам 86 лет, вы прекрасно выглядите. Хочу обратить внимание всех на вашу бороду – голова седая вроде бы, а борода темная. То ли вы ее красите, то ли пошел обратный отсчет".

Губерман признался, что отсутствие седины в его бороде – естественное ее состояние. 

"Был такой стишок, объясняющий бороду: "Такая мной затеяна игра, что тает моя тайная кручина, когда я глажу бороду с утра, то кажется, что я еще мужчина", – сказал Губерман.

Резюмируя, он посоветовал отрастить бороду и Гордону.

"В общем, борода – это хорошо. И я вам тоже горячо советую. Ну лет через 20, правда. Не торопитесь",  отметил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Губерман родился в 1936 году в Харькове. 6 июля ему исполнится 86 лет.

После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.

После института познакомился с Александром Гинзбургом, который издавал один из первых самиздатовских журналов "Синтаксис", начал в нем печататься.

В 1979 году Губермана арестовали по сфальсифицированному делу о покупке краденых икон, его приговорили к пяти годам лишения свободы и сослали в Сибирь. В 1987 году эмигрировал в Израиль.

Получил широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, которые он называет гариками.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Игорь Губерман, мода и красота
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