  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20

Губерман: Когда я глажу бороду с утра, то кажется, что я еще мужчина Фото: Игорь Губерман / Facebook

На это в самом начале интервью обратил внимание Гордон, отметив, что впервые видит Губермана с бородой.

"Я на вас смотрю – и борода у вас на моей памяти впервые. Вы приближаетесь к [российскому писателю] Льву Толстому", – сказал Гордон.

"Я его, по-моему, немножко перерос, я приближаюсь к купцу Калашникову", – пошутил в ответ Губерман.

В середине разговора Гордон вновь вернулся к теме бороды: "Вам 86 лет, вы прекрасно выглядите. Хочу обратить внимание всех на вашу бороду – голова седая вроде бы, а борода темная. То ли вы ее красите, то ли пошел обратный отсчет".

Губерман признался, что отсутствие седины в его бороде – естественное ее состояние.

"Был такой стишок, объясняющий бороду: "Такая мной затеяна игра, что тает моя тайная кручина, когда я глажу бороду с утра, то кажется, что я еще мужчина", – сказал Губерман.

Резюмируя, он посоветовал отрастить бороду и Гордону.

"В общем, борода – это хорошо. И я вам тоже горячо советую. Ну лет через 20, правда. Не торопитесь", – отметил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube