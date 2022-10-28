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28 октября, 2022
 
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"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом

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Бех-Романчук родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области
Бех-Романчук родилась в 1995 году в селе Морозов Хмельницкой области
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 28 октября в Instagram разместила селфи, на котором она запечатлена с ярким макияжем и в наряде с декольте.

"Немножко о вчерашнем дне", – написала она.

"Губки для поцелуев", – отреагировали фолловеры.

"Голливудская звезда", – восхитились в сети.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.

Теги: спортсмены, селфи, легкоатлеты, макияж, Марина Бех-Романчук, декольте
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