"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото

"В этом бесконечном потоке важных дел, информации и новостей минуты наедине с природой и своими мыслями особенно прибавляют сил для следующих шагов. В такие моменты иногда хочешь, чтобы время остановилось. Но нет, впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше", – написала артистка.
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За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.