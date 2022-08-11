"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото

Каменских: Впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше Фото: kamenskux / Instagram

"В этом бесконечном потоке важных дел, информации и новостей минуты наедине с природой и своими мыслями особенно прибавляют сил для следующих шагов. В такие моменты иногда хочешь, чтобы время остановилось. Но нет, впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)