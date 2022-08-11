Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
Новости

"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото

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Каменских: Впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше
Каменских: Впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 11 августа опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена во время отдыха на природе.

"В этом бесконечном потоке важных дел, информации и новостей минуты наедине с природой и своими мыслями особенно прибавляют сил для следующих шагов. В такие моменты иногда хочешь, чтобы время остановилось. Но нет, впереди еще много того, что мы должны сделать, так что двигаемся дальше", – написала артистка.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: Настя Каменских, певица, отдых
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