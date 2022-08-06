Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки

Каменских: Настоящая любовь способна на все Фото: kamenskux / Instagram

"Будеш любити мене, коли мине війна, – подписала она публикацию строчкой из новой песни. – Настоящая любовь способна на все".

Каменских не уточнила, в какой стране состоялась фотосессия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Часть снимков из этой фотосессии опубликованы также на странице в Instagram украинского издания Viva!.