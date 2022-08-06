Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2022
 
Новости

Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки

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Каменских: Настоящая любовь способна на все
Каменских: Настоящая любовь способна на все
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 5 августа опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена во время съемки клипа на свою новую песню "Коли мине війна".

"Будеш любити мене, коли мине війна, – подписала она публикацию строчкой из новой песни. – Настоящая любовь способна на все".

Каменских не уточнила, в какой стране состоялась фотосессия. 

Часть снимков из этой фотосессии опубликованы также на странице в Instagram украинского издания Viva!.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: любовь, Настя Каменских, певица
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