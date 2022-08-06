Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки

"Будеш любити мене, коли мине війна, – подписала она публикацию строчкой из новой песни. – Настоящая любовь способна на все".
Каменских не уточнила, в какой стране состоялась фотосессия.
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Часть снимков из этой фотосессии опубликованы также на странице в Instagram украинского издания Viva!.
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За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.