Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2022
 
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"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки

Каменских в 2017 году вышла замуж за Потапа
Каменских в 2017 году вышла замуж за Потапа
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем и продюсером Алексеем Потапенко отдыхает в Мексике, 12 января опубликовала в Instagram серию новых пляжных фото.

Артистка позирует в кадре в ярком платье-сетке, сквозь которое виден купальник. На первых двух фото Каменских позирует анфас, а на третьем запечатлена спиной к камере, демонстрируя голые ягодицы.

Певица оставила публикацию без комментариев.

"Хороша жопень", – написали фолловеры.

"Ягодицы – как ягодка", – восхитились поклонники.

"Задница – отпад", – прокомментировали снимки Каменских подписчики.

Контекст:

Каменских и Потап вместе выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. За это время певица выпустила два студийных альбома.

23 мая 2019 года Потапенко и Каменских сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

Теги: Мексика, купальник, Настя Каменских, отдых, ягодицы
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