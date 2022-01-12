"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки

Артистка позирует в кадре в ярком платье-сетке, сквозь которое виден купальник. На первых двух фото Каменских позирует анфас, а на третьем запечатлена спиной к камере, демонстрируя голые ягодицы.

Певица оставила публикацию без комментариев.

"Хороша жопень", – написали фолловеры.

"Ягодицы – как ягодка", – восхитились поклонники.

"Задница – отпад", – прокомментировали снимки Каменских подписчики.

Контекст:

Каменских и Потап вместе выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. За это время певица выпустила два студийных альбома.

23 мая 2019 года Потапенко и Каменских сыграли свадьбу. Детей у пары нет.