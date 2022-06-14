"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров

"Давайте вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда, – написал Яма. – Как-то мы сидели рядом во время мейкапа и он сказал девушкам-гримерам: "Меня сделайте моложе Ямы". Вспоминаю и улыбаюсь. Помним".
"Не знала, как жаль. И одновременно хорошо, что он не видит это безумие", – отреагировали подписчики.
"Неужели год? А как вчера", – написали пользователи сети.
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Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. Его похоронили 18 июня на Байковом кладбище в Киеве. По словам сына хореографа, проживающего в США танцора Грега Чапкиса, причиной смерти его отца стал преклонный возраст.