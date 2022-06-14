"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров

"Давайте вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда, – написал Яма. – Как-то мы сидели рядом во время мейкапа и он сказал девушкам-гримерам: "Меня сделайте моложе Ямы". Вспоминаю и улыбаюсь. Помним".

"Не знала, как жаль. И одновременно хорошо, что он не видит это безумие", – отреагировали подписчики.

"Неужели год? А как вчера", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)