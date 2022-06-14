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14 июня, 2022
 
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"Хорошо, что не видит это безумие". Яма в годовщину смерти Чапкиса рассказал, о чем знаменитый хореограф однажды попросил девушек-гримеров

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Чапкис умер 13 июня 2021 года
Чапкис умер 13 июня 2021 года
Фото: Григорий Чапкис / Facebook

Украинский хореограф Влад Яма 13 июня разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен вместе с народным артистом Украины Григорием Чапкисом. Он посвятил публикацию годовщине его смерти.

"Давайте вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда, – написал Яма. – Как-то мы сидели рядом во время мейкапа и он сказал девушкам-гримерам: "Меня сделайте моложе Ямы". Вспоминаю и улыбаюсь. Помним".

"Не знала, как жаль. И одновременно хорошо, что он не видит это безумие", – отреагировали подписчики. 

"Неужели год? А как вчера", – написали пользователи сети.

Контекст:

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. Его похоронили 18 июня на Байковом кладбище в Киеве. По словам сына хореографа, проживающего в США танцора Грега Чапкиса, причиной смерти его отца стал преклонный возраст.

Теги: война России против Украины, Влад Яма, Григорий Чапкис
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