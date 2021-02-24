Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2021
 
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"I don’t know russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"

Народный депутат из фракции "Слуга народа", борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, как познакомился в бассейне с иностранцем, который представился инвестором и пообещал пригласить на ланч. Публикация вызвала дискуссию среди его подписчиков.

Беленюк родился в 1991 году в Киеве
Беленюк родился в 1991 году в Киеве
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

Народный депутат из фракции "Слуга народа", борец греко-римского стиля Жан Беленюк 24 февраля в Facebook рассказал о необычном знакомстве, которое состоялось во время тренировки в бассейне.

"Плаваю сегодня в бассейне, у бортика ко мне обращается мужчина средних лет на английском языке, просит разделить со мной мою дорожку! Любезно соглашаясь, говорю ему, что понимаю по-русски, на что он мне отвечает: "I don’t know russian", – пересказал событие Беленюк.

По его словам, это был первый случай, когда к нему на английском обратились "по делу", а не потому, что самого приняли за иностранца. Нардеп отметил, что незнакомец представился ему американцем, который работает в Украине "над привлечением западных инвестиций в наши компании".

"От Киева в восторге, все нравится, особенно девушки. Я ему вкратце объяснил, кем являюсь. Заинтересовался, пообещал найти меня в соцсети и пригласить на ланч. Вот теперь сижу жду", – подытожил Беленюк.

"Ой, ко мне в бассейне тоже одни "западные крупные инвесторы" пристают. Жан, будь на чеку!" – отреагировала на публикацию руководитель общественной организации "Асоціація Гостинності" Анна Романова.

"Как стыдно перед иностранцем. Жан, разве вы совсем украинский не знаете?" – прокомментировали публикацию фолловеры.

"А что если это шпион американский?" – предположили подписчики. 

"Ну, короче, сразу видно, что дорожку нормально разделили", – написали в комментариях пользователи сети.

https://www.facebook.com/zhanbeleniuk/posts/2866996896919625

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Он – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

В августе 2019 года был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

Теги: инвестиции, депутаты, Жан Беленюк, бассейн
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