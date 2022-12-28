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28 декабря, 2022
 
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"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво

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Для пирога лучше выбирать спелую хурму
Для пирога лучше выбирать спелую хурму
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 27 декабря в Instagram показал, как готовит пирог.

"Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу, гарантирую!" – заявил кулинар.

Ингредиенты: яйца (маленькие) – 3 шт., сахар – 180 г, масло растительное – 100 мл, мука – 200 г, сода для выпечки – 1 ч. л., лимонный сок – 1 ст. л., хурма – 3 шт., соль.

Для приготовления пирога нужно разбить яйца, добавить соду, лимонный сок, размешать, добавить муку, сахар, соль, порезанную хурму, размешать.

Форму застелить пергаментом, влить тесто. Разложить сверху нарезанную пластинами хурму. Запечь. Готовое блюдо посыпать сахарной пудрой. 

Хименес-Браво посоветовал при выборе хурмы обратить внимание, что созревший фрукт будет красно-оранжевым, яркого цвета, с тонкими сухими полосками, расположенными по кругу. Самая сладкая хурма, как отметил кулинар, будет мягкой, а менее вязкими – сорта королек и шарон.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, сахар, ресторатор, хурма, фрукты, судья, рецепт, яйца, рецепты, масло, блюдо
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