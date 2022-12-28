"Идеально для новогоднего и рождественского стола". Рецепт пирога с хурмой от Хименеса-Браво

Для пирога лучше выбирать спелую хурму Фото: depositphotos.com

"Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу, гарантирую!" – заявил кулинар.

Ингредиенты: яйца (маленькие) – 3 шт., сахар – 180 г, масло растительное – 100 мл, мука – 200 г, сода для выпечки – 1 ч. л., лимонный сок – 1 ст. л., хурма – 3 шт., соль.

Для приготовления пирога нужно разбить яйца, добавить соду, лимонный сок, размешать, добавить муку, сахар, соль, порезанную хурму, размешать.

Форму застелить пергаментом, влить тесто. Разложить сверху нарезанную пластинами хурму. Запечь. Готовое блюдо посыпать сахарной пудрой.

Хименес-Браво посоветовал при выборе хурмы обратить внимание, что созревший фрукт будет красно-оранжевым, яркого цвета, с тонкими сухими полосками, расположенными по кругу. Самая сладкая хурма, как отметил кулинар, будет мягкой, а менее вязкими – сорта королек и шарон.