"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике

"Принять позу", – написала она.

Певица находится на отдыхе в Греции.

"Идеальное тело", – прокомментировала marianka_hukaliuk.

Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).