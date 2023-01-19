Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал

Само название страницы на данный момент остается прежним. Официально о закрытии лейбла Меладзе пока не сообщал, отмечается в публикации.

Продюсерский центр работает с украинской группой "ВИА Гра", российским певцом Валерием Меладзе, который является младшим братом продюсера, а также с украинской певицей Верой Брежневой, супругой Константина Меладзе.