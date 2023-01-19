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19 января, 2023
 
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Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал

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Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину
Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину
Фото: meladzemusic / Instagram

Instagram-cтраница продюсерского центра украинского композитора Константина Меладзе MeladzeMusic сменила название – теперь в шапке профиля вместо названия компании и контактов для сотрудничества указаны имя и фамилия продюсера. На это 18 января в своем Telegram обратила внимание редакция музыкального проекта Muzvar.

Само название страницы на данный момент остается прежним. Официально о закрытии лейбла Меладзе пока не сообщал, отмечается в публикации.

Продюсерский центр работает с украинской группой "ВИА Гра", российским певцом Валерием Меладзе, который является младшим братом продюсера, а также с украинской певицей Верой Брежневой, супругой Константина Меладзе.

Контекст:

Константин Меладзе замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России", а сейчас находится в Италии.

Теги: Константин Меладзе, продюсер
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