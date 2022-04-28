  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео

Коляденко: Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити Фото: М1 Музичний телеканал / Facebook

"Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити", – поется в одном из куплетов.

В клипе артист запечатлен в студии возле микрофона, а после исполнения песни выходит из помещения на улицу, где слышно пение птиц.

"Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия", – отреагировали на премьеру песни пользователи сети.

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Видео: Дима Коляденко / YouTube