  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео

"Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити", – поется в одном из куплетов.
В клипе артист запечатлен в студии возле микрофона, а после исполнения песни выходит из помещения на улицу, где слышно пение птиц.
"Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия", – отреагировали на премьеру песни пользователи сети.
Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на телеканале "Интер", а после – на "1+1".