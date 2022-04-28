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28 апреля, 2022
 
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"Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео

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Коляденко: Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити
Коляденко: Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити
Фото: М1 Музичний телеканал / Facebook

Украинский певец и артист Дмитрий Коляденко 27 апреля на своем канале в YouTube презентовал черно-белый клип на песню "Жити".

"Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити",  поется в одном из куплетов. 

В клипе артист запечатлен в студии возле микрофона, а после исполнения песни выходит из помещения на улицу, где слышно пение птиц. 

"Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия", – отреагировали на премьеру песни пользователи сети. 

ВИДЕО
Видео: Дима Коляденко / YouTube
Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на телеканале "Интер", а после – на "1+1".

Теги: война, Дима Коляденко
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