"Истинный колхозник". Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана показал танец с "курочкой". Видео

"Отправили на отработки, а меня сделали VIP-колхозником", – подписал видео 19-летний Архип Глушко Фото: grek_grex / Instagram

"Отправили на отработки, а меня сделали VIP-колхозником. Готовлю курочек и буренок в последний путь", – подписал видео Глушко.

В ролике во время танца с курицей он произносит: "Кукарача, ля-ля-ля! Бедная курочка, несется уже".

"Истинный колхозник", – прокомментировала пост bratchikova201.

"Всех блогеров в деревню загнать надо", – написала fedorovich5824.

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