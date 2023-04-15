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16 апреля, 2023
 
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Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ

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Деньги от продажи писанок будут направлены на закупку дронов для ВСУ
Деньги от продажи писанок будут направлены на закупку дронов для ВСУ
Фото: u24.gov.ua

Творческое объединение Ponad создало из отстрелянных гильз пять видов пасхальных писанок, каждая из которых представляет временно оккупированные регионы Украины: Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Об этом сообщается на сайте фандрайзинговой платформы United24.

Деньги от продажи писанок будут направлены на закупку дронов для ВСУ. Для того чтобы получить одну из писанок, необходимо перевести $24 на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в рамках сбора, организованного послом United24, американским актером Марком Хэмиллом.

"Птички", которые вылупятся из наших яиц, будут спасать жизнь. RQ-35 Heidrun оперативно собирает информацию на расстоянии до 30 км, позволяя оператору находиться в безопасном месте", – отмечается на сайте.

Среди участников сбора будут разыграны 24 писанки. При этом количество пожертвований от одного человека не ограничено. Сбор продлится до 17 апреля.

Контекст:

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, деньги, ВСУ, Макс Хэмилл, United24
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