Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ

Деньги от продажи писанок будут направлены на закупку дронов для ВСУ Фото: u24.gov.ua

Деньги от продажи писанок будут направлены на закупку дронов для ВСУ. Для того чтобы получить одну из писанок, необходимо перевести $24 на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в рамках сбора, организованного послом United24, американским актером Марком Хэмиллом.

"Птички", которые вылупятся из наших яиц, будут спасать жизнь. RQ-35 Heidrun оперативно собирает информацию на расстоянии до 30 км, позволяя оператору находиться в безопасном месте", – отмечается на сайте.

Среди участников сбора будут разыграны 24 писанки. При этом количество пожертвований от одного человека не ограничено. Сбор продлится до 17 апреля.