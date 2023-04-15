Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ

Деньги от продажи писанок будут направлены на закупку дронов для ВСУ. Для того чтобы получить одну из писанок, необходимо перевести $24 на дроны-разведчики RQ-35 Heidrun в рамках сбора, организованного послом United24, американским актером Марком Хэмиллом.
"Птички", которые вылупятся из наших яиц, будут спасать жизнь. RQ-35 Heidrun оперативно собирает информацию на расстоянии до 30 км, позволяя оператору находиться в безопасном месте", – отмечается на сайте.
Среди участников сбора будут разыграны 24 писанки. При этом количество пожертвований от одного человека не ограничено. Сбор продлится до 17 апреля.
United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.