"Укрпошта" распродает 1000 марок "Русский военный корабль" в рамках. Часть денег пойдет на дроны для ВСУ

По его словам, в партии 1000 экземпляров в презентационной рамке и с оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском Главпочтамте год назад.

Стоимость – 1600 грн. 1000 грн от продажи каждой марки пойдет на покупку беспилотников для Вооруженных сил Украины, сообщил Смелянский.

"Я уверен, что мы соберем 1 000 000 грн на квадрокоптеры за несколько часов (или, может, минут?). Как говорил Гагарин: "Поехали", – добавил глава "Укрпошти".