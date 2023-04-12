"Укрпошта" распродает 1000 марок "Русский военный корабль" в рамках. Часть денег пойдет на дроны для ВСУ

По его словам, в партии 1000 экземпляров в презентационной рамке и с оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском Главпочтамте год назад.
Стоимость – 1600 грн. 1000 грн от продажи каждой марки пойдет на покупку беспилотников для Вооруженных сил Украины, сообщил Смелянский.
"Я уверен, что мы соберем 1 000 000 грн на квадрокоптеры за несколько часов (или, может, минут?). Как говорил Гагарин: "Поехали", – добавил глава "Укрпошти".
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный в Черном море и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно. После этого "Укрпошта" выпустила марку "Русский военный корабль… все!".