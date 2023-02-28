Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины

Бэнкси нарисовал тогда мальчика, побеждающего взрослого дзюдоиста. На данный момент пост Бэнкси оценили более 200 тыс. фолловеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

"Бэнкси запостил у себя нашу марку. Это ответ на вопрос, согласовали ли мы что-то с кем-то, – отреагировал в Facebook гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский. – Это крутое признание Украины и нашей команды".