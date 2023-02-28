Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины

Бэнкси нарисовал тогда мальчика, побеждающего взрослого дзюдоиста. На данный момент пост Бэнкси оценили более 200 тыс. фолловеров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Бэнкси запостил у себя нашу марку. Это ответ на вопрос, согласовали ли мы что-то с кем-то, – отреагировал в Facebook гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский. – Это крутое признание Украины и нашей команды".
20 февраля стало известно, что "Укрпошта" планирует выпустить новую марку с изображением граффити Бэнкси. Тираж составит 250 тыс. листов, в каждом по шесть марок.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева. 22 февраля 2023 года работы Бэнкси защитили от вандалов.