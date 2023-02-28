Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
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Бэнкси опубликовал марку "Укрпошти" со своим граффити. Смелянский назвал это признанием Украины

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20 февраля стало известно, что "Укрпошта" планирует выпустить новую марку с изображением граффити Бэнкси
20 февраля стало известно, что "Укрпошта" планирует выпустить новую марку с изображением граффити Бэнкси
Фото: Igor Smelyansky / Facebook

Британский уличный художник Бэнкси 27 февраля разместил в Instagram фото марки "Укрпошти" под названием "ПТН ПНХ" с изображением своего граффити, которое он оставил осенью 2022 года на разрушенном здании в Бородянке Киевской области.

Бэнкси нарисовал тогда мальчика, побеждающего взрослого дзюдоиста. На данный момент пост Бэнкси оценили более 200 тыс. фолловеров.

"Бэнкси запостил у себя нашу марку. Это ответ на вопрос, согласовали ли мы что-то с кем-то, – отреагировал в Facebook гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский. – Это крутое признание Украины и нашей команды".

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/pfbid0eJnAkwf8H2LEgp7ty27miPVvZB3sMCAkSKZVJPp4kjir5bGF4abo3tbetB6yLwebl

Контекст:

20 февраля стало известно, что "Укрпошта" планирует выпустить новую марку с изображением граффити БэнксиТираж составит 250 тыс. листов, в каждом по шесть марок. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева. 22 февраля 2023 года работы Бэнкси защитили от вандалов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Украина, художник, граффити, дзюдо, Бэнкси, война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский, признание
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