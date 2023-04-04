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"Укрпошта" презентовала марку с солистом группы Kalush Orchestra

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Торжественное спецпогашение марки пройдет 10 апреля
Торжественное спецпогашение марки пройдет 10 апреля
Фото: Укрпошта / Facebook

"Укрпошта" 4 апреля презентовала почтовую марку Kalush, посвященную победителям "Евровидения 2022". Об этом сообщил глава "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"Мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня представляем марку Kalush, потому что это еще один символ войны и смелости наших людей – делать все, чтобы быть услышанными", – отметил Смелянский.

Торжественное спецпогашение марки пройдет 10 апреля (одновременно с запуском продажи марки в отделениях по всей стране) в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и другими участниками коллектива. В тот же день состоится погашение штемпелем "Первый день" в Киеве.

Автор марки – Святослав Романчак, автор карточки – Юрий Сосницкий, художница конвертов – Олеся Вакуленко.

Тираж марки – 130 тыс. экземпляров. Для ее получения можно либо оформить абонемент до 9 апреля, либо сделать предзаказ по ссылке.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля 2022 года "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию, марка "Херсон – это Украина" в честь деоккупации города, рождественская марка "Разъединенные войной", марка "Воины света. Воины добра" в честь сотрудников критической инфраструктуры.

В сентябре было объявлено о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Евровидение, Украина, Калуш, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка, художница, Kalush Orchestra
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