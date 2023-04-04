"Укрпошта" презентовала марку с солистом группы Kalush Orchestra

"Мы выполняем свое обещание, которое дали год назад, и сегодня представляем марку Kalush, потому что это еще один символ войны и смелости наших людей – делать все, чтобы быть услышанными", – отметил Смелянский.

Торжественное спецпогашение марки пройдет 10 апреля (одновременно с запуском продажи марки в отделениях по всей стране) в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с лидером группы Олегом Псюком и другими участниками коллектива. В тот же день состоится погашение штемпелем "Первый день" в Киеве.

Автор марки – Святослав Романчак, автор карточки – Юрий Сосницкий, художница конвертов – Олеся Вакуленко.

Тираж марки – 130 тыс. экземпляров. Для ее получения можно либо оформить абонемент до 9 апреля, либо сделать предзаказ по ссылке.