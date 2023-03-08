"Укрпошта" усадит часть почтальонов на украинские электровелосипеды

В рамках проекта компания обеспечит почтальонов электровелосипедами для обслуживания клиентов в труднодоступной местности.

"Те из вас, кто еще смотрел мультики, хорошо помнят, что почтальон может быть доволен, только когда у него есть велосипед. А так как мы хотели бы иметь не только довольных, но еще и современных почтальонов, начинаем пилотный проект "Почтальоны на электробайках", – написал Смелянский.

Он отметил, что на таких велосипедах удобно преодолевать горную местность, например, в Закарпатье или в Ивано-Франковской области, и быстрее двигаться по длинным улицам частных секторов в Днепре или Харькове.

По словам директора, компания начинает тестирование проекта, будет пробовать разные форматы и модели (двух- и трехколесные).

"Чтобы уже быть уверенными, что можем доставить быстро, удобно и с GPS-отслеживанием. А учитывая, что планируем всем почтальонам предоставить портативные компьютеры и POS-терминалы, не забыли и о USB-зарядке", – написал Смелянский.

Он уточнил, что электровелосипеды для почтальонов производит украинская компания.