Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье

Актриса выбрала для мероприятия узкое мини-платье с анималистическим принтом. Панеттьери, которая в течение восьми месяцев лечилась от алкогольной и наркотической зависимости в реабилитационном центре, отметила, что отпраздновала 33-летие баз алкоголя в компании самых близких людей.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В июле 2021 года стало известно, что Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы спустя 45 дней после заключения за многократное избиение актрисы.

Кличко личную жизнь не афиширует.