Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарки. Герой "Холостяка" отреагировал

"В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения", – заявила она.
Лозовицкая отметила, что со своей стороны хотела, чтобы он ее ценил, слышал и понимал.
"Я хотела иметь надежное плечо рядом. Хотела, чтобы обо мне заботились, когда заболела. Хотела получить цветы, хоть раз. Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то уехать, а не получать отказ. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и просто помнил, в каком городе на съемках я нахожусь. Хотела романтики и страсти. Но, наверное, такое для Алекса возможно только под прицелом камер", – написала она.
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Топольский на своей странице в Instagram отреагировал за заявление своей экс-избранницы, заявив, что шокирован признанием Лозовицкой. Он отметил, что у каждого из них своя правда. Топольский ограничил в настройках возможность сделать репост публикации.
"На пост-шоу она сказала, что инициировала расставание, хотя на самом деле его инициатором был я и это тогда ее очень расстроило. Я готов свернуть горы ради другого человека, если испытываю отдачу и в свою сторону. Мне не нужны дифирамбы и слова. Ты просто чувствуешь – тебя любят или нет! Когда я чувствую, что во мне не нуждаются, не ждут моей поддержки, моей заботы, то мне этого проявлять и не хочется", – заявил Топольский.
Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.
Съемки 12-го сезона шоу завершились в январе 2022 года. Премьера нового сезона с участием Топольского была запланирована на весну 2022 года, но не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Шоу начали транслировать в конце октября, показ последнего эпизода состоялся 13 января 2023 года. 20 января стало известно, что пара после завершения проекта рассталась.