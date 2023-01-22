Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарки. Герой "Холостяка" отреагировал

"В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения", – заявила она.

Лозовицкая отметила, что со своей стороны хотела, чтобы он ее ценил, слышал и понимал.

"Я хотела иметь надежное плечо рядом. Хотела, чтобы обо мне заботились, когда заболела. Хотела получить цветы, хоть раз. Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то уехать, а не получать отказ. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и просто помнил, в каком городе на съемках я нахожусь. Хотела романтики и страсти. Но, наверное, такое для Алекса возможно только под прицелом камер", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kateryna Lozovytska (@kateryna_lozovytska)

Топольский на своей странице в Instagram отреагировал за заявление своей экс-избранницы, заявив, что шокирован признанием Лозовицкой. Он отметил, что у каждого из них своя правда. Топольский ограничил в настройках возможность сделать репост публикации.

"На пост-шоу она сказала, что инициировала расставание, хотя на самом деле его инициатором был я и это тогда ее очень расстроило. Я готов свернуть горы ради другого человека, если испытываю отдачу и в свою сторону. Мне не нужны дифирамбы и слова. Ты просто чувствуешь – тебя любят или нет! Когда я чувствую, что во мне не нуждаются, не ждут моей поддержки, моей заботы, то мне этого проявлять и не хочется", – заявил Топольский.