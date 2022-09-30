Известный украинский актер стал фитнес-тренером

"Начинаю путь онлайн-тренера. Расписываю программы тренировок и питания, подстроенные под ваш образ жизни", – написал он.

Егоров увлекается спортом и в своем микроблоге часто делится снимками с тренировок.

Контекст:

Артемий Егоров родился в 1990 году в Одессе. Первую главную роль сыграл в фильме украинского режиссера Анатолия Матешко "Тройная защита" (2016). До этого работал в Одесском областном театре кукол и по совместительству выступал на сцене театра "Тур де Форс".

В 2019 году снимался в телесериале "Рейнджер" канала "2+2". В 2020 году Егоров снялся во второй части телесериала "Вскрытие покажет", который сейчас транслируется на ICTV.

Актер женат на коллеге Алене Тимковой. Она старше Егорова на 10 лет. Детей у пары нет.