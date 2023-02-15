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15 февраля, 2023
 
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"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных

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Джо и Джилл Байден поженились в 1977 году
Джо и Джилл Байден поженились в 1977 году
Фото: ЕРА

Первая леди США Джилл Байден 15 февраля разместила в Instagram фото, на котором изображен сервированный на двоих стол возле окна с видом на ночной город.

Окно перед столом декорировано сердцами, в одном из которых изображены инициалы супругов: "J+J", а выше прикреплена надпись "С Днем святого Валентина".

"Наша традиция на День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо", – подписала она снимок.

"С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли", – написал Байден на своей странице в Instagram, разместив совместное фото с женой.

Контекст:

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Джо Байден, Джилл Байден, любовь, День святого Валентина
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