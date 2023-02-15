"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных

Окно перед столом декорировано сердцами, в одном из которых изображены инициалы супругов: "J+J", а выше прикреплена надпись "С Днем святого Валентина".
"Наша традиция на День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо", – подписала она снимок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли", – написал Байден на своей странице в Instagram, разместив совместное фото с женой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).