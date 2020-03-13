Kaikaia gaga. В честь Леди Гаги назвали новый вид рогатых цикад с ярким окрасом

Kaikaia gaga – новый вид насекомых, которые отличаются ярким окрасом и выпуклостями на голове, напоминающими рога.

По словам ученого, Kaikaia gaga – самые артистичные насекомые в мире Фото: ladygaga / Instagram

Аспирант-энтомолог из университета Иллинойса (США) Брендан Моррис заявил об открытии нового вида цикад, которых назвал в честь певицы Леди Гаги. Открытие описано в рецензируемом научном журнале Zootaxa.

По словам Морриса, новый вид цикад отличается от других насекомых ярким окрасом и наличием на голове выпусклостей, напоминающих рога. Средой обитания нового вида насекомых является тихоокеанское побережье Никарагуа, говорится в статье.

В интервью CNN Моррис рассказал, что идентифицированный вид цикад является "предвестником здоровья лесов". По словам ученого, это самые "артистичные насекомые в мире" – ни одно насекомое этого вида не похоже по окрасу на своего сородича.

Ученый отметил, что новая группа цикад обладает таким разнообразием форм, которого нет ни в одном другом семействе насекомых.

Моррис признался, что ему пока не удалось установить принцип идентификации половой принадлежности у Kaikaia gaga.

"Единственным ограничением наших знаний является финансирование", – констатировал ученый.

На своей странице в Twitter Моррис обратил внимание на то, что научное открытие, названное в честь певицы, совпало с выходом ее клипа, снятого на фоне инопланетных пейзажей.

"Kaikaia gaga в лесах Никарагуа похожа на этот клип", – пошутил ученый.

Kaikaia gaga in the forests of Nicaragua like: https://t.co/PZSwdSXOOw — Brendan Morris * (@BiophileB) March 11, 2020

Леди Гага не прокомментировала научное открытие, названое в ее честь.