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14 марта, 2020
 
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Kaikaia gaga. В честь Леди Гаги назвали новый вид рогатых цикад с ярким окрасом

Kaikaia gaga – новый вид насекомых, которые отличаются ярким окрасом и выпуклостями на голове, напоминающими рога.

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По словам ученого, Kaikaia gaga самые артистичные насекомые в мире
По словам ученого, Kaikaia gaga – самые артистичные насекомые в мире
Фото: ladygaga / Instagram

Аспирант-энтомолог из университета Иллинойса (США) Брендан Моррис заявил об открытии нового вида цикад, которых назвал в честь певицы Леди Гаги. Открытие описано в рецензируемом научном журнале Zootaxa

По словам Морриса, новый вид цикад отличается от других насекомых ярким окрасом и наличием на голове выпусклостей, напоминающих рога. Средой обитания нового вида насекомых является тихоокеанское побережье Никарагуа, говорится в статье. 

В интервью CNN Моррис рассказал, что идентифицированный вид цикад является "предвестником здоровья лесов". По словам ученого, это самые "артистичные насекомые в мире" – ни одно насекомое этого вида не похоже по окрасу на своего сородича.

Ученый отметил, что новая группа цикад обладает таким разнообразием форм, которого нет ни в одном другом семействе насекомых. 

Моррис признался, что ему пока не удалось установить принцип идентификации половой принадлежности у Kaikaia gaga. 

"Единственным ограничением наших знаний является финансирование", – констатировал ученый.

На своей странице в Twitter Моррис обратил внимание на то, что научное открытие, названное в честь певицы, совпало с выходом ее клипа, снятого на фоне инопланетных пейзажей.

"Kaikaia gaga в лесах Никарагуа похожа на этот клип", – пошутил ученый. 

Леди Гага не прокомментировала научное открытие, названое в ее честь. 

Теги: Никарагуа, Леди Гага
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