Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото

Певица дополнила образ босоножками с массивным золотым декором и маленькой сумочкой.

Скриншот: anilorak / Instagram

В тот же день на своей странице в Instagram совместное фото с артисткой опубликовал российский концертный директор Константин Полещук. На этом снимке певица выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Полещук (@poleshchukkonstantin)

Он отметил, что встретил певицу на гала-ужине российской премии "Виктория".