"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак

Артистка позирует в переулке в черных обтягивающих брюках, пиджаке, длинном пальто и сапогах на каблуках.

"Под гипнозом иду к нему, в поцелуях его тону", – подписала фото артистка.

Она отметила с помощью хештегов, что в ближайшее время запланировала премьеру альбома.

"Какая стильная. Вам очень идет", – оценили образ артистки поклонники.

"Ну что за богиня", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.