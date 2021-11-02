"Как будто во дворе дурдома", "Давайте свяжу вам нормальную шапку". В сети обсуждают головной убор Собчак

"Счастлива в Риме", – подписала фото 39-летняя Собчак.

За пару часов ее пост набрал больше 63 тыс. лайков и около 600 комментариев.

"Какая шапка чумовая!" – похвалила Собчак российская актриса Дарья Повереннова.

"А как будто во дворе дурдома, прости Господи!" – призналась hannakar_.

"Шапка – бомба", – прокомментировал vitaly039rus.

"Давайте свяжу вам нормальную шапку", – предложила dama_knit_.

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