Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений

Ивлеева и Собчак поцеловались во время съемок дрэг-шоу "Королевские кобры Насти Ивлеевой"
Ивлеева и Собчак поцеловались во время съемок дрэг-шоу "Королевские кобры Насти Ивлеевой"
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак 28 октября в Instagram отреагировала на скандал, связанный с обвинениями российского канала "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений.

"На секундочку показалось, что скандал с Morgenshtern – это финал абсурда, но нет! Конечно, нет. Нам теперь показывают, что это новая политическая стратегия. Взялись по-крупному за блогеров да и вообще за шоу-бизнес. Теперь нельзя ходить в женских платьях, даже если это сценический образ для шоу, нас с [российским блогером Анастасией] Ивлеевой за поцелуй со дня на день, видимо, тоже предадут анафеме и страшному суду, у Алишера [Моргенштерна] отменили (по официальной версии "перенесли") масштабное шоу на [российском канале] СТС. Началась череда наказаний для публичных людей, которые высказывают позицию. Причем не про "кровавую гэбню" или [осужденного оппозиционного политика Алексея] Навального. А про бытовое: с кем спать, как одеваться, что праздновать. Так вот моя позиция – "це п...здец", – заявила Собчак.

Ведущая проиллюстрировала пост снимками, на которых она и российский блогер Даня Милохин запечатлены летом 2021 года во время церемонии вручения премии российского канала "Муз-ТВ". 

Ранее в тот же день стало известно, что 17 ноября Басманный суд Москвы рассмотрит дело, которое было заведено в сентябре в отношении "Муз-ТВ" о пропаганде гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. За что именно подан иск, руководство канала говорит, что не знает, но 4 июня во время трансляции вручения музыкальной премии канал показал российского блогера Даню Милохина в розовом мини-платье, а также певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов.

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о "гей-пропаганде", а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала, писал сайт Daily Storm со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Ивлеева и Собчак поцеловались во время съемок дрэг-шоу "Королевские кобры Насти Ивлеевой", видео поцелуя было обнародовано в сети в сентябре 2021 года.

Теги: Ксения Собчак, скандал, гомофобия, Morgenshtern
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