  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела

По словам Собчак, это произошло "где-то в Сибири".
"Какие-то разгулявшиеся нефтяники пытались нас зафрахтовать на второй день. Но явно не ради второго дня, а чтобы мы на ночь остались, а я понимала, что все уже нажрались страшно. И мы там как-то обходными путями свалили, там была уже жесткая ситуация", – рассказала Собчак.
По словам ведущей, это был не единственный случай, когда она оказывалась в такой ситуации.
"Мы вели мероприятие у одной крупной компании. Не буду ее называть, это большая государственная компания, серьезная корпорация. Все оплачивает в своей загородной подмосковной резиденции. Мы приезжаем, и я понимаю, что мы оказываемся в бане. Там накрыт стол, люди в халатах ходят. И я вижу [шоумена] Павла Волю. Я ему говорю: "Паша, держимся вместе. Ты мальчик, поэтому если будут еб...ть, то пусть еб...т вместе. Я тебя не отпущу", – заявила Собчак.
Она уточнила, что этот случай произошел лет 10 назад и, кроме нее, там были другие артисты.
"Сейчас эта индустрия намного цивилизованнее", – резюмировала ведущая.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.