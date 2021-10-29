  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела

По словам Собчак, это произошло "где-то в Сибири".

"Какие-то разгулявшиеся нефтяники пытались нас зафрахтовать на второй день. Но явно не ради второго дня, а чтобы мы на ночь остались, а я понимала, что все уже нажрались страшно. И мы там как-то обходными путями свалили, там была уже жесткая ситуация", – рассказала Собчак.

По словам ведущей, это был не единственный случай, когда она оказывалась в такой ситуации.

"Мы вели мероприятие у одной крупной компании. Не буду ее называть, это большая государственная компания, серьезная корпорация. Все оплачивает в своей загородной подмосковной резиденции. Мы приезжаем, и я понимаю, что мы оказываемся в бане. Там накрыт стол, люди в халатах ходят. И я вижу [шоумена] Павла Волю. Я ему говорю: "Паша, держимся вместе. Ты мальчик, поэтому если будут еб...ть, то пусть еб...т вместе. Я тебя не отпущу", – заявила Собчак.

Она уточнила, что этот случай произошел лет 10 назад и, кроме нее, там были другие артисты.

"Сейчас эта индустрия намного цивилизованнее", – резюмировала ведущая.

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Видео: Galich Ida / YouTube