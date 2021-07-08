Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
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Как и сколько варить картошку

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Очищенную картошку следует варить на среднем огне
Очищенную картошку следует варить на среднем огне
Фото: depositphotos.com

Время приготовления вареной картошки зависит от того, в каком виде вы решили ее приготовить.

Если вы варите картошку в кожуре, подберите ее примерно одинакового размера. Залейте ее холодной водой так, чтобы она полностью покрыла картофелины. Посолите по вкусу. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. После закипания варите картошку на среднем огне 20–25 минут.

Чтобы проверить готовность, проткните картофель ножом или вилкой. Если он мягкий, картошка сварилась.

Очищенную картошку нужно порезать на одинаковые кусочки. Залить их холодной водой. Важно не держать очищенный картофель на воздухе долго, поскольку он потемнеет.

Поставьте кастрюлю на огонь, как только вода начнет закипать, добавьте соль. Чтобы картофель не разварился, можно также добавить одну столовую ложку уксуса на 1 л воды.

Варить очищенную картошку нужно на среднем огне до закипания и на медленном на протяжении 20 минут – после.

Чтобы точно определить, сколько варить картошку до готовности, нужно проткнуть ее ножом.

Теги: продукты, соль, еда, картошка, картофель
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