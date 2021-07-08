Как и сколько варить картошку

Если вы варите картошку в кожуре, подберите ее примерно одинакового размера. Залейте ее холодной водой так, чтобы она полностью покрыла картофелины. Посолите по вкусу. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. После закипания варите картошку на среднем огне 20–25 минут.

Чтобы проверить готовность, проткните картофель ножом или вилкой. Если он мягкий, картошка сварилась.

Очищенную картошку нужно порезать на одинаковые кусочки. Залить их холодной водой. Важно не держать очищенный картофель на воздухе долго, поскольку он потемнеет.

Поставьте кастрюлю на огонь, как только вода начнет закипать, добавьте соль. Чтобы картофель не разварился, можно также добавить одну столовую ложку уксуса на 1 л воды.

Варить очищенную картошку нужно на среднем огне до закипания и на медленном на протяжении 20 минут – после.

Чтобы точно определить, сколько варить картошку до готовности, нужно проткнуть ее ножом.