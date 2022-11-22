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22 ноября, 2022
 
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"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение

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Бадоев вспомнил детскую игру "парниковый эффект"
Бадоев вспомнил детскую игру "парниковый эффект"
Фото: alanbadoev / Instagram

Украинский режиссер Алан Бадоев в своем Instagram вспомнил, что делало его счастливым в детстве, и провел параллели с современной реальностью.

"Зимой, когда я был малышом, мама будила меня в школу и на руках относила в ванную комнату, где уже была набрана горячая вода. Я медленно просыпался и требовал чай и печенье с медом. Это был мой способ проснуться и наша с мамой игра. Я дал ей название "парниковый эффект". Сегодня с утра дали горячую воду! Как мало нужно для минуты счастья… Спасибо всем, кто делает свет и тепло в наших домах возможным", – написал он.

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.

20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".

Теги: Киев, Украина, горячая вода, шоу-бизнес, Алан Бадоев
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