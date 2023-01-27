Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт

"Давно искали рецепт изысканной, необычной и быстрой в приготовлении закуски? Попробуйте приготовить бабагануш: всего несколько минут – и блюдо готово!" – написал он.
Ингредиенты: баклажан – 2 шт., соль – по вкусу, перец – по вкусу, оливковое масло – 10 мл, чеснок – пять зубчиков., тахини – 20 г, сок лимона – 5 г, кинза – 5 г.
Баклажаны нужно разрезать вдоль, сделать надрезы в мякоти, посолить, полить оливковым маслом. Запекать при 180 градусах. Отделить мякоть от кожуры, добавить измельченный чеснок, тахини, перец, сок лимона, оливковое масло, перемешать. Подавать с лавашом.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.