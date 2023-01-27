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27 января, 2023
 
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Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт

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Бабагануш является необычной и быстрой в приготовлении закуской
Бабагануш является необычной и быстрой в приготовлении закуской
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 25 января в Instagram показал, как готовит блюдо восточной кухни из баклажан.

"Давно искали рецепт изысканной, необычной и быстрой в приготовлении закуски? Попробуйте приготовить бабагануш: всего несколько минут – и блюдо готово!" – написал он.

Ингредиенты: баклажан – 2 шт., соль – по вкусу, перец – по вкусу, оливковое масло – 10 мл, чеснок – пять зубчиков., тахини – 20 г, сок лимона – 5 г, кинза – 5 г.

Баклажаны нужно разрезать вдоль, сделать надрезы в мякоти, посолить, полить оливковым маслом. Запекать при 180 градусах. Отделить мякоть от кожуры, добавить измельченный чеснок, тахини, перец, сок лимона, оливковое масло, перемешать. Подавать с лавашом.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: соль, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, МастерШеф, рецепт, рецепты, масло, блюдо, перец, баклажаны, чеснок
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