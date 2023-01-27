Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт

Бабагануш является необычной и быстрой в приготовлении закуской Фото: depositphotos.com

"Давно искали рецепт изысканной, необычной и быстрой в приготовлении закуски? Попробуйте приготовить бабагануш: всего несколько минут – и блюдо готово!" – написал он.

Ингредиенты: баклажан – 2 шт., соль – по вкусу, перец – по вкусу, оливковое масло – 10 мл, чеснок – пять зубчиков., тахини – 20 г, сок лимона – 5 г, кинза – 5 г.

Баклажаны нужно разрезать вдоль, сделать надрезы в мякоти, посолить, полить оливковым маслом. Запекать при 180 градусах. Отделить мякоть от кожуры, добавить измельченный чеснок, тахини, перец, сок лимона, оливковое масло, перемешать. Подавать с лавашом.