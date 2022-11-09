  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера

Для приготовления опары понадобится:

100 мл воды;

10 г дрожжей;

одна ст. л. сахара;

две ст. л. муки.

Для теста необходимы:

100 г растопленного масла;

одно яйцо;

60 г сахара;

350 г муки.

В емкость наливаем едва теплую воду, добавляем одну ст. л. сахара, дрожжи, перемешиваем, а затем добавляем две ст. л. муки, замешиваем жидкое тесто, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

После этого добавляем в емкость взбитое яйцо, негорячее растопленное масло и сахар, перемешиваем, всыпаем оставшуюся муку и замешиваем тесто, которое по консистенции должно быть похожим на густую сметану.

Готовое тесто в течение часа должно подняться в теплом месте. Выкладываем тесто в вафельницу и выпекаем несколько минут.

"Пока вафли теплые, они мягкие, а когда остывают, становятся хрустящими сверху и нежными внутри", – отметила кулинарный эксперт.

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