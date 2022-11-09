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09 ноября, 2022
 
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Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера

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По словам блогера, вафли получаются хрустящими сверху и нежными внутри
По словам блогера, вафли получаются хрустящими сверху и нежными внутри
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 9 ноября на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить дома дрожжевые вафли.

Для приготовления опары понадобится:

  • 100 мл воды;
  • 10 г дрожжей;
  • одна ст. л. сахара;
  • две ст. л. муки.

Для теста необходимы:

  • 100 г растопленного масла;
  • одно яйцо;
  • 60 г сахара;
  • 350 г муки.

В емкость наливаем едва теплую воду, добавляем одну ст. л. сахара, дрожжи, перемешиваем, а затем добавляем две ст. л. муки, замешиваем жидкое тесто, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

После этого добавляем в емкость взбитое яйцо, негорячее растопленное масло и сахар, перемешиваем, всыпаем оставшуюся муку и замешиваем тесто, которое по консистенции должно быть похожим на густую сметану.

Готовое тесто в течение часа должно подняться в теплом месте. Выкладываем тесто в вафельницу и выпекаем несколько минут.

"Пока вафли теплые, они мягкие, а когда остывают, становятся хрустящими сверху и нежными внутри", – отметила кулинарный эксперт.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: блогеры, сахар, рецепт, рецепты, масло
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