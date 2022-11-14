Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера

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Печенье нужно выпекать 30 минут в разогретой до 170 &deg;С духовке
Печенье нужно выпекать 30 минут в разогретой до 170 °С духовке
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 13 ноября на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить арахисовое печенье.

"Это печенье очень просто готовится, получается хрустящее и очень вкусное. Оно довольно бюджетное, потому что здесь самые простые ингредиенты и нет сливочного масла", – анонсировала десерт кулинарный эксперт. 

Для приготовления понадобятся:

  • одно яйцо и один желток; 
  • 150 г сахара; 
  • одна пачка ванильного сахара; 
  • 250 г муки; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя; 
  • 150 мл подсолнечного масла;
  • 150 г измельченного арахиса; 
  • один яичный белок; 
  • 50 г шоколада.

В емкости смешиваем одно яйцо с одним желтком, добавляем сахар, ванильный сахар, подсолнечное масло, муку и разрыхлитель. В итоге должно получиться густое эластичное тесто. 

Формируем из теста шарики и погружаем их сначла в миску с белком, а затем в тарелку с арахисом. Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом. С помощью скалки в каждом печенье делаем углубление.

Выпекаем 30 минут в разогретой до 170 °С духовке. Остывшее печенье декорируем шоколадом, заливая его в углубления.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: шоколад, сахар, десерт, рецепт, рецепты, масло
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