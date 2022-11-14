  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера

Печенье нужно выпекать 30 минут в разогретой до 170 °С духовке Фото: depositphotos.com

"Это печенье очень просто готовится, получается хрустящее и очень вкусное. Оно довольно бюджетное, потому что здесь самые простые ингредиенты и нет сливочного масла", – анонсировала десерт кулинарный эксперт.

Для приготовления понадобятся:

одно яйцо и один желток;

150 г сахара;

одна пачка ванильного сахара;

250 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

150 мл подсолнечного масла;

150 г измельченного арахиса;

один яичный белок;

50 г шоколада.

В емкости смешиваем одно яйцо с одним желтком, добавляем сахар, ванильный сахар, подсолнечное масло, муку и разрыхлитель. В итоге должно получиться густое эластичное тесто.

Формируем из теста шарики и погружаем их сначла в миску с белком, а затем в тарелку с арахисом. Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом. С помощью скалки в каждом печенье делаем углубление.

Выпекаем 30 минут в разогретой до 170 °С духовке. Остывшее печенье декорируем шоколадом, заливая его в углубления.

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