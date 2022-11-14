  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера

"Это печенье очень просто готовится, получается хрустящее и очень вкусное. Оно довольно бюджетное, потому что здесь самые простые ингредиенты и нет сливочного масла", – анонсировала десерт кулинарный эксперт.
Для приготовления понадобятся:
В емкости смешиваем одно яйцо с одним желтком, добавляем сахар, ванильный сахар, подсолнечное масло, муку и разрыхлитель. В итоге должно получиться густое эластичное тесто.
Формируем из теста шарики и погружаем их сначла в миску с белком, а затем в тарелку с арахисом. Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом. С помощью скалки в каждом печенье делаем углубление.
Выпекаем 30 минут в разогретой до 170 °С духовке. Остывшее печенье декорируем шоколадом, заливая его в углубления.